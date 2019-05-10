Nöbetçi noter uygulamasının kapsamı genişliyor!

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin ortak çalışması sonrası artık ilçelerde de nöbetçi noter uygulamasına geçilecek.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 11:07

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonrasında, ülke genelinde nöbetçi noter uygulaması ve hafta sonu mesai yapmasına yönelik uygulama 6 Nisan’da başladı.

İşlem sayısı 50 bini geçti

Bu kapsamda Ankara’da dört, İzmir’de ikişer ve diğer illerde birer nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonları da hizmet vermeye başladı. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yapılan işlem sayısı 50 bini geçti.

12 ilçede nöbetçi noter uygulaması

Bakanlık bu kapsamda gösterilen ilgili dikkate alarak, uygulamanın daha da genişletilmesi yönünde karar aldı. Noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin daha yoğun olduğu, turizmin canlı olduğu yerlerdeki nöbetçi noter uygulaması değerlendirilmeyen alındı. Yapılan çalışmalarla halkım hafta sonları da işlemlerini yapabilmesi amacı ile 12 ilçede nöbetçi noter uygulamasına geçildi.

Hafta sonları nerelerde noter açık olacak?

Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak.

Açık noterler TNB’den ilan edilecek

İlçelerdeki nöbetçi noterlikler de Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edilecek. Uygulamaya bu hafta sonundan itibaren başlanacak.