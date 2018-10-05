Nobel Barış Ödülleri bu yıl iki kişiye verildi

Nobel Barış Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Güncellenme 05 Ekim 2018 12:31

2018 yılının Nobel Barış Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül bu sene iki kişiye verildi. Ödüllerin sahipleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad oldu.

Ödülü alma nedenleri ne?

Mukwege ve Murad, "Silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin bir araç olarak kullanılmasının bitirilmesi için yaptıkları çalışmalar" nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nadia Murad kimdir?

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014’te kaçırılan 3 bin Ezidi kadın ve çocuktan biri olan Nadia Murad, uzun zaman sistematik olarak cinsel istismar ve şiddete maruz kaldı. Kurtulduktan sonra Ezidi’lerin yaşadıklarını dünyaya duyuran Murad, Birleşmiş Milletler'de de yaşadıklarını anlatmıştı.

Almanya’ya yerleşti

25 yaşındaki genç kadın BM'de insan kaçakçılığından kurtulanlar için iyi niyet elçiliği görevini yürütüyor. Nadia Murad terör örgütü DAEŞ'tin tutsaklığından kaçtıktan sonra Almanya'ya yerleşti.