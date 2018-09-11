Nişanlısını rehin alan askerin ifadesi ortaya çıktı

Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan Umut D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 17:20

İstanbul Pendik’te bir lisede çalışan nişanlısını rehin alan Umut D., bu sabah "cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmıştı.

Cinsel içerikli sohbetlerini yakalamış

Habertürk’ün haberine göre, savcılıkta verdiği ifadesinde Umut D., nişanlısı olan Hümeyra K.'nin uzaktan akrabası olduğunu belirtti. Hümeyra K. ile 9-10 yıldır birbirlerini tanıdığını belirten Umut D.,1,5 yıldır da nişanlı olduklarını, Bayburt'ta askerlik görevini yaptığını, birkaç gün önce nişanlısının kendisinden gizlediği Facebook hesabı olduğunu öğrendiğini, hesabı incelediğinde birden fazla kişiyle görüştüğünü, normal arkadaş konuşmaları dışında cinsel içerikli sohbetler yaptığını öğrendiğini iddia etti.

Okulda nişanlısıyla konuşmak istemiş

Birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini anlatan Umut D., çalıştığı okula gidip konuşmak istediğini söylediğini, tuvalette konuşalım diye kendisi söylediğini, elindeki ekran görüntülerini gösterip neden beni aldattığını sorduğunu, nişanlısının bu durumunda kendisini suçladığını, bu duruma çok sinirlendiğini, elini bıçak bulunan cebine soktuğunu, bu sırada tuvalete öğretmen geldiğini, farkında olmadan bıçağı elinden çıkardığını, bıçağın yere düştüğünü, öğretmene dışarı çıkmasını söylediğini, çıkmayacağını söylediğini, hafif omzuna dokunarak kapıyı kapattığını, amacının nişanlısını korkutmak olmadığını söyledi.

“Pişmanım” dedi

O esnada müzakereci polislerin geldiğini kaydeden Umut D., nişanlısına söylediğini, polisler içeri girmesin diye silahı var şeklinde bağırdığını, çantasında onun sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran resmi olduğunu, çantayı alıp omzuna taktığını, konuşmasını çekip ailesine göndereceğini, kabul etmediğini, onu bırakıp polislere teslim olduğunu, suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mahkemede de ifadesini tekrarlayan zanlı, "cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.