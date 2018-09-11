Nişanlısını rehin alan asker hakkında karar verildi

Pendik'te bir lisede askerden kaçarak nişanlısını rehin alan Umut D. adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 12:57

İstanbul Pendik’te bir okulda nişanlısını rehin alan asker Umut D., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İkna edemeyince rehin aldı

Birliğinden izinli olarak ayrıldığı belirtilen er Umut D.’nin nişanlısını ikna etmek için kayıt işleriyle ilgili görev yaptığı Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geldiği, ikna edemeyince de genç kızı okulun tuvaletine kilitleyip rehin aldığı ortaya çıkmıştı.

İkna edilerek gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timlerinin yoğun uğraşları sonucu, 1.5 saatlik müzakere sonunda ikna edilmişti.

Mahkeme tutuklanmasına karar verdi

Er Umut D. bugün "Cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Umut D., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.