Nişanlısını rehin alan asker hakkında istenen ceza belli oldu

Pendik'te nişanlısını rehin aldıktan sonra tutuklanan Umut D. hakkında istenen ceza belli oldu.

Güncellenme 17 Eylül 2018 14:38

Geçtiğimiz hafta Pendik’teki bir okulda nişanlısı Hümeyra K.’yı rehin alan ve tutuklanan Umut D., hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

22 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Umut D.'nin, "Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Başka erkeklerle mesajlaştığını görünce çılgına döndü

Ayrıca iddianamede, Umut D.’nin rehin aldığı Hümeyra K.’yı kişisel Facebook hesabı üzerinden başka erkeklerle mesajlaştığı gerekçesi ile çalıştığı okula giderek bir süre tartıştığı, çıkardığı bıçağı göstererek darp ettiği, çıkan sesler üzerine müdür yardımcısının onların yanına gittiği anlatıldı.

"Ya benimle birlikte olacaksın ya da seni gebertirim"

Öte yandan, Umut D.’nin bu sırada Hümeyra K.’nın boynunu çantanın askısını dolayarak sıktığı, "Ya benimle birlikte olacaksın ya da seni gebertirim" diyerek onu alıkoyduğu kaydedilen iddianamede, emniyet görevlilerinin olaya müdahil olması ile şüphelinin yakalandığı anlatıldı.

Hümeyra K. şikayetçi olmadı

Şüphelinin eylemi nedeni ile mağdurun hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, mağdurun şüpheliden şikayetçi olmadığı ifade edildi. Sanığın, "Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianame kabul edildi

İddianamenin gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.