Nimet Abla'dan 30 bin Milli Piyango bileti alan kim?

Nimet Abla’dan sadece bir kişinin 525 bin TL değerinde 30 bin bilet satın aldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 10:12

Milli Piyango'nun bu sene vereceği ikramiye çok sayıda vatandaşın hayallerini süslüyor. İstanbul Eminönü’nde, Milli Piyango bileti satın almak için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bir kişi 30 bin bilet satın almış

İstanbul’da en fazla biletin satıldığı yer tartışmasız Nimet Abla gişesi… İddiaya gör Nimet Abla’dan sadece bir kişi 30 bin bilet satın almış.

Bilete 525 bin TL vermiş

Konuya dair bir yazı kaleme alan Milliyet yazarı Özay Şendir, "Ayıp değil ya, canlı yayında hesapladım, hepsi çeyrek bilet olsa tam 525 bin TL ediyor değeri. Sonra düşündüm, sadece piyango biletine harcayacak 525 bin TL parası olan birinin acaba serveti ne kadardır diye... Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakam, 17.5 milyon TL" ifadesini kullandı.

Nimet Abla’nın yükselme hikayesi

Bugüne kadar tam 40 kişi milyoner eden Nimet Abla, yılbaşı çekilişi için bilet almak isteyenlerin ilk uğrak yeri oluyor. Nimet Abla, 27 yaşındayken Eminönün’de tütüncülük ve sarraflık yapan İsmail Bey ile evlenmiş. İsmail Bey ise 1928 yılında, dükkanda Türk Tayyare Cemiyeti'nin çıkardığı piyango biletlerini de satmaya başlamış. Biletleri esnafa veresiye veren ve paralarını alamayan İsmail Bey iflasın eşiğine gelince duruma eşi Nimet Abla müdahale etmiş.

"Bilet vermezseniz Ankara'ya gideceğim"

Tütün, kırtasiye ve bilet satışlarına başlayan Nimet Abla’nın ticarinden baş bayiler rahatsız oldu. Bu bayiler küçük esnafın rekabete girmesini engellemek amacıyla Nimet Abla’ya bilet vermedi. Nimet Abla’nın "Bilet vermezseniz Ankara'ya gideceğim" sözleri üzerine bayiler, 10.000 adet bilet vermeye mecbur kaldılar.

İyi bir ticari zekaya sahipti

İyi bir ticari zekası olan Nimet Abla, elindeki biletleri satmak için küçük şeker kutularını biletle beraber promosyon olarak vermeye karar verdi. Bu yöntem ile elindeki 10.000 bileti kısa zamanda sattı. Adeta satış patlaması yaşayan Nimet Abla, bu sayede çok sayıda vatandaşı da zengin etme ihtimaline kavuştu.

100.000 TL’lik büyük ikramiye biletini sattı

1931 yılında 100.000 TL’lik büyük ikramiye biletini Nimet Abla sattı ve bu olay sonrası önü açıldı. Daha sonra adeta satış rekoru kıran Nimet Abla, sürekli kazandırmak için reklam ve promosyona önem veriyordu.

Müşterileriyle ilgileniyordu

Nimet Abla, sattığı biletlerin kaybolmaması için ön yüzünde kendi resminin olduğu zarflar bastırıyor, Anadolu’daki müşterileriyle mektuplaşıyor, ödeme zorluğu olanlar için taksitle bilet satıyordu.

Artık yeğeni Nimet Özden işletiyor

Milli Piyango Efsanesi olan Nimet Abla, bugüne kadar tam 40 kişiyi zengin etti. Günümüzde Nimet Abla'nın bayisini artık kendi adını taşıyan yeğeni, Nimet Özden işletiyor.