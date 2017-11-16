Nil Karaibrahimgil'in doğal hali göz kamaştırdı!

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, doğal haliyle bile herkesi kendine hayran bıraktı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 12:32

41 yaşındaki şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün arkadaşlarıyla Bebek'te objektiflere takıldı. Nil'in makyajsız olmasına rağmen genç ve güzel görünmesi herkesi şaşırttı.

Nil Karaibrahimgil, şöförlü aracını beklediği sırada makyajsız şekilde görüntülenince bir hayli tedirgin oldu. Arkadaşlarının yanından hızlıca ayrılan şarkıcı, trafikte ilerleyen aracına doğru yürüdü. Ancak Nil'in makyajsız olmasına rağmen güzel olması herkesi şaşırttı.