Nihat Zeybekci, "şarap ve içki" eleştirilerine ne dedi?

Nihat Zeybekci, hükümetin şarap üretimini desteklediğini belirterek, bu devirde bunu tartışmanın gericilik ve yobazlık olduğunu söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 10:06

Cumhur İttifakı’nın İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci; 21. Yüzyılın Türkiye’sinde içkili mekanların tartışılmasının gericilik ve yobazlık olduğunu söyledi.

“Yobazlıktır”

İzmir şarabını uluslararası bir marka yapmak istediğini dile getiren Zeybekci; "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

İzmir'i "Mahallenin en güzel kızı" olarak tanımlayan Nihat Zeybekci, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Şarap ve içki açıklamaları nedeni ile eleştiri alan ve bu eleştirileri değerlendiren Zeybekci; hükümetin bağcılık ve şarap ihracatını desteklediğini ve iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini belirterek, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.