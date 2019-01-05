Nihat Zeybekci: İzmir'de MHP'ye 5 ilçe bırakılacak

Nihat Zeybekci; İzmir'de 30 ilçede 25 aday göstereceklerini, 5 ilçede de MHP'den aday gösterileceğini söyledi.

Güncellenme 05 Ocak 2019 14:49

AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, ilçe adaylarının tanıtılacağı törende açıklamalarda bulundu. İzmir’in 30 ilçesinde AK Parti’nin aday göstereceğini belirten Zeybekci, 5 ilçeden de MHP’nin aday çıkaracağını söyledi.

Kadınlara öncelik verilmeli

Denizli’deki Başkanlığı döneminde ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanlığında kadınları hep öne taşımaya çalıştıklarını dile getiren Zeybekci, kadınlara fırsat tanınmadığını, kadınların da bu işleri en az erkeler kadar iyi yapabileceğini, bu sebeple 30’da 6 kadın adayı ile yola çıktıklarını söyledi.

İzmir’in alt yapı sorunu var

Zeybekci, İzmir’in istismar edildiğini düşündüğü için bu yola çıktığını, İzmir’de alt yapı sorunu olduğunu, su kanalizasyon, trafik, raylı sistemler gibi birçok alanda İzmir'in elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP'ye 5 ilçe

Zeybekci, "30 ilçeden 25'inde biz aday göstereceğiz, 5'ini MHP'ye bırakacağız. Bu sayıların önemi yok. Bu sayılar bir şey ifade etmiyor. Burada önemli olan Cumhur İttifakı ve İzmir. Güçlü işbirliğimiz devam edecek” dedi.