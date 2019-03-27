Nihat Zeybekci: Arkadaşlarım içerken ben otururum!

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci; yine çok konuşulacak bir içki açıklaması yaptı.

Güncellenme 27 Mart 2019 13:17

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci; arkadaşları içki içerken kendisinin oturduğunu, orada sohbet ettiklerini söyledi.

Yerel seçimler anketlerinde CHP’nin favori olduğunu dile getiren Zeybekci’nin başarı sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

İzmir adayları sadece projeleri ile değil aynı zamanda yaşam tarzı ile de tartışma konusu oluyor. AK Parti adayı Zeybekci, yaşadığı hayatı anlattı.

İzmir’in ilçeleri olan Kordon’da Balçova’da Narlıdere’de ve Torbalı’da gezmeyi çok sevdiğini belirten Zeybekci, mütevazı ve gösterişten uzak bir hayat yaşadığını söyledi.

Son zamanlarda yaptığı alkol ve içki açıklamaları ile gündeme gelen Zeybekci, "Arkadaşlarım içki içerken ben otururum, orada sohbetimizi yaparız. Saatlerce otururuz” dedi.