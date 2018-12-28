Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin gündemine oturan görüntüleri değerlendirdi

Nihat Hatipoğlu, Bülent Yapraklıoğlu'nun Milli Piyango sırasında kadınlarla yaptığı tartışmayı değerlendirdi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 11:54

Youtube’dan yayın yapan ve sokak röportajları ile gündemden düşmeyen Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu’nun son röportajı tepki çekmişti. Eminönü’ndeki Milli Piyango bileti sırasında bildiri dağıtan Yapraklıoğlu’na bazı kadınlar çok sert tepki göstermişti.

“Bunun adını da sosyal deney koyuyorlar"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili bir yorum da Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. İsim vermeden Yapraklıoğlu'nu eleştiren Hatipoğlu, "Elinde kamerası ile güya insanları piyango konusunda uyaran veya sorgulayan bir muhabir. Piyango sırasına giren insanların arasına dalıyor. Şans oyunlarının haram olduğunu söylüyor. Oradaki vatandaşların bir kısmı bu sözleri sabırla dinliyor ve bildiğini yapmaya da devam ediyor. Bir kısmı vazgeçiyor bilet almaktan. Bir kısmı ise, özellikle birkaç hanımefendi sınırı zorlayacak tarzda çok saldırgan mukabelede bulunuyor ve hatta muhabire hakaret edip saldırmaya başlıyor. Bunun adını da sosyal deney koyuyorlar" ifadesini kullandı.

"Dini tartışma zeminine çekmeyin"

Hatipoğlu, "Dini tartışma zeminine çekmeyin" başlıklı yazısının devamında "Arkadaşlar! Bu sosyal deney filan olamaz. Dini denek haline getirmek hakkını kim size verdi? İnsanların imanını test etmek günahını savunur haline getirmek hakkını kim verdi size" diyerek çıkıştı.