Nihat Hatipoğlu "sosyal medyanın günahlarını" anlattı

Nihat Hatipoğlu; günahın sadece içki, kumar ve zinadan ibaret olmadığını, kişilerin sosyal medyadaki davranışlarından da sorumlu olacağını söyledi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 10:20

Sosyal medya hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu günahın sadece içki, zina ve kumar olmadığını dile getirerek, "Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün" dedi.

“Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın”

İnsanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeni ile de ahirette sorgulanabileceğini belirten Nihat Hatipoğlu, "Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, haberi araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız" dedi.

“Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünülmeli”

Nihat Hatipoğlu, hakkında yalan ve iftira niteliğinde haber yapılanların ahirette alacaklı olacağını, bir şeyi beğenirken 10 kez düşünmek gerektiğini, günahın sadece içki, zina ve kumardan ibaret olmadığını, haset insanların eli ve diliyle işlediği günahların bundan daha feci olduğunu, Peygamberin “Kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz” dediğini, yalan şahitliğin kamuyu ilgilendirdiğini söyledi.

“DM’den yürüme çok çirkin bir hareket”

“DM’den yürüme” olayına da değinen Nihat Hatipoğlu, bunun çok çirkin bir hareket olduğunu belirterek, “Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp 'Sizi seviyorum' dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır” ifadelerini kullandı.

“Erkeler giyimde ölçülü olmalı”

Nihat Hatipoğlu; erkeklerin de giyimlerinde ölçülü olması gerektiğini, göğsünün dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisinin makbul olmadığını, bütün suçun ve günahın kadınlaraymış gibi davranılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf beğenmek haram mı?

Evli kadın ya da erkeklerin karşı cinsten birinin güzel giyinmiş, çekici bir fotoğrafını beğenmesinin doğru olmadığını da dile getiren Nihat Hatipoğlu, bunun harama teşvik olduğunu, başka duyguların kabarmasına sebep olacağını, bu nedenle bu tip paylaşımların da beğenilmesinin de doğru olmadığını belirtti.