Nihat Hatipoğlu o üniversitenin rektörü oldu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 09:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 6 rektörün ataması yapıldı. Yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan adayı olacağı ileri sürülen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Erdoğan’ın kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamalara dair kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre altı üniversiteye rektör atamaları gerçekleştirildi. Kararla birlikte ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.

Atamalar şu şekilde:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi, Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin

Diyarbakır için adı geçmişti

Nihat Hatipoğlu’nun 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde AK Parti’nin Diyarbakır adayı olacağı iddia edilmişti.