Nihat Doğan, hakkında haber yapanları bu sözlerle tehdit etti

Nihat Doğan hakkında haber yapanları sosyal medya hesabından tehdit etti.

Güncellenme 12 Eylül 2018 17:04

Ünlü şarkıcı ve yorumcu Nihat Doğan, reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası ile gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili polise ifade verip serbest kalan Doğan, Beyaz TV’deki programına ara verdiğini duyurdu. Yaşanılanları sosyal medya hesabından değerlendiren Nihat Doğan, hakkında haber yapanları tehdit etti.

Programı neden bıraktı?

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddialarının ardından Beyaz TV'den kovulduğuna dair söylentilere sosyal medya hesabından yanıt veren Nihat Doğan, "Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm" dedi.

“İtin köpeğin bedduasıyla ölmem”

Kendisi hakkında haber yapanları tehdit eden Doğan, program boyunca yanında olan gönüldaşlarına sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, “Hakikatten yana olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın. Merak etmeyin duasıyla varolmadığım itin köpeğin bedduasıyla ölmem… Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri mutluluğa tahvil eden bir yüce güç bir yüce kudret vardır. Yusuf'u atıldığı kuyudan çıkaran bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un Saray'ında yetiştirerek o saraya hakim kılan bir güç vardır. Allah'a dayan saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa bilmiyorum başka çıkar yol. Belki bugün belki yarın puslu hava dağıldığında, gerçekler ortaya çıktığında, bu haberlere alet olan, bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri, habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim…" ifadelerini kullandı.