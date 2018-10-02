Nihat Doğan: Bir daha asla yapmayacağım!

Son günlerin en tartışmalı isimlerinden olan Nihat Doğan, "Topraktan geldik, toprağa gideceğiz, mesele çamurlaşmamak!" dedi.

Güncellenme 02 Ekim 2018 17:49

Son günlerde reşit olmayan iki çocuğu alıkoyduğu iddiası ile magazin gündemini meşgul eden Nihat Doğan, "Topraktan geldik, toprağa gideceği, mesele çamurlaşmamak! Empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım" açıklamasını yaptı.

“Topraktan geldik, toprağa gideceğiz, mesele çamurlaşmamak!”

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle videosunu paylaşan Nihat Doğan, "Dünya tahta bir beşikle gelip, tahta bir baston ile gelip gideceğimiz bir yerdir. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz, mesele çamurlaşmamak! empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım bu yüzden de, Üzdüğüm kırdığım hakkına girdiğim vebalini ve ahını aldığım başta @gulben123 Olmak üzre tüm sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Ha bu arada bn programı bırakırken koltuğuma göz diken insanların bana adamlık dersi vermesi hükümsüzdür. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdim de yok. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin hepimize bol kazançlar versin inşaAllah" dedi.