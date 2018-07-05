Neymar yerde kaldı, capsler patladı!
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki faullerde yerde kalma süresi alay konusu oldu.
Ronolda ve Messi'den sonra futbol dünyasının en büyük yıldızı olarak görülen Neymar'ın Dünya Kupası'nda sert müdahalelerde yerde dakikalarca kalması futbolseverleri çileden çıkardı. Sert pozisyonlarda yerde kalan Neymar'ın can veriyormuş gibi yerde kıvranması nedeni ile oyunun 14 dakika durduğu hesaplandı.
Espriler patladı
Barcelona'dan PSG'ye rekor paraya transfer olan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla çıktığı her maçta 'büyük acılar çektiğini' tüm dünyanın gözüne sokacak şekilde uzun süre kıvranması ''Ve Oscar ödülü Neymar'a'' esprilerine yol açtı.
Capsler havada uçuştu
Usta oyuncu Brezilya-İsviçre maçında bir faul sonrası kendini serbest yuvarlanmaya bırakması sosyal medyada videomontaj patlamasına neden oldu.
En fazla faul yapılan oyuncu oldu
Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızın, bu sezon Avrupa liglerinden sonra 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da en çok faul yapılan futbolcu olması, oyunun uzun zaman durmasına yol açmasını affettirmedi.
Toplam 13 dakika yerde kaldı
Acı çekme performansı nedeni ile eski oyuncularında tepkisin çeken futbolcu, çeyrek finallere gelene kadar gruptaki 3 maç ve son 16'daki 1 maçta toplam 13 dakika 50 saniyeyi yerde geçirdiği belirlendi.
Her seferinde yerden kalkması 30 saniye sürüyor
Dört maçta toplamda 23 kez faul gören Neymar'ın ortalama her yerden kalkması 30 saniye sürüyor. Bu da yarım dakika demek.
Yerde kalması tarihe geçti
Son Meksika maçından akıllarda kalan da 26 yaşındaki yıldızın bir gol, bir asistle 'maçın adamı' seçilmesi değil, yerde kıvranarak izleyicilere fenalık geçirtmesi oldu.
Neymar forgot the match is over pic.twitter.com/EO5fyKRosO— Hollo Wolf (@WolfHollo) 2 Temmuz 2018
Meksika Teknik Direktörü Osorio: "Bugün bir oyuncu yüzünden çok zaman kaybettik. O da Neymar. Futbolda oyunculuğa yer yok. Sürekli olarak Neymar'ın yerden kalkmasını bekledik." pic.twitter.com/dhcwpbOHcH— Son Dakika Spor (@Sondakikasporx) 2 Temmuz 2018