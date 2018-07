Neymar yerde kaldı, capsler patladı!

Ronolda ve Messi'den sonra futbol dünyasının en büyük yıldızı olarak görülen Neymar'ın Dünya Kupası'nda sert müdahalelerde yerde dakikalarca kalması futbolseverleri çileden çıkardı. Sert pozisyonlarda yerde kalan Neymar'ın can veriyormuş gibi yerde kıvranması nedeni ile oyunun 14 dakika durduğu hesaplandı.

Espriler patladı

Barcelona'dan PSG'ye rekor paraya transfer olan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla çıktığı her maçta 'büyük acılar çektiğini' tüm dünyanın gözüne sokacak şekilde uzun süre kıvranması ''Ve Oscar ödülü Neymar'a'' esprilerine yol açtı.

Capsler havada uçuştu

Usta oyuncu Brezilya-İsviçre maçında bir faul sonrası kendini serbest yuvarlanmaya bırakması sosyal medyada videomontaj patlamasına neden oldu.

En fazla faul yapılan oyuncu oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızın, bu sezon Avrupa liglerinden sonra 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da en çok faul yapılan futbolcu olması, oyunun uzun zaman durmasına yol açmasını affettirmedi.

Toplam 13 dakika yerde kaldı

Acı çekme performansı nedeni ile eski oyuncularında tepkisin çeken futbolcu, çeyrek finallere gelene kadar gruptaki 3 maç ve son 16'daki 1 maçta toplam 13 dakika 50 saniyeyi yerde geçirdiği belirlendi.

Her seferinde yerden kalkması 30 saniye sürüyor

Dört maçta toplamda 23 kez faul gören Neymar'ın ortalama her yerden kalkması 30 saniye sürüyor. Bu da yarım dakika demek.

Yerde kalması tarihe geçti

Son Meksika maçından akıllarda kalan da 26 yaşındaki yıldızın bir gol, bir asistle 'maçın adamı' seçilmesi değil, yerde kıvranarak izleyicilere fenalık geçirtmesi oldu.

Neymar forgot the match is over pic.twitter.com/EO5fyKRosO