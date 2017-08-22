Neymar mahkemelik oldu

Barcelona, rekor bedelle Paris Sent Jermain'e transfer olan Neymar'ı mahkemeye verdi.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:12

Barcelona, Neymar’ı kontrat şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini ve 8.5 milyon Euro tazminat istediğini açıkladı.

Barcelona, Brezilyalı futbolcu Neymar’ı kontrat şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini ve 8.5 milyon euro tazminat istediğini duyurdu.

Bununla birlikte Katalan futbol kulübü, ek olarak yüzde 10’luk bir ödeme daha istediğini bildirdi.

Barcelona’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Barcelona, bu kararını, Neymar’ın 2021’e kadar olan sözleşmesini bozduktan sonra, kendi çıkarlarını korumak için aldı.”

Paris Sent Jermain Kulubü, Neymar'ı 222 milyon euro’luk rekor bir ücretle Ağustos ayında transfer etmişti.

NTV