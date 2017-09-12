New York Moda Haftası’nda Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy rüzgarı!

Türk mankenler Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy'un yanı sıra Paris Hilton'un kardeşi Barron Hilton da podyuma çıktı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 14:08

Akkaya'nın yeni koleksiyonunun sunumunda, erkek mankenler arasındaki açılış ve kapanışı Barron Hilton, kadın modasında da Çağla Şıkel yaptı.

Defilesinde tamamen Türk kumaşını kullanan Akkaya, modern tasarımlarının tanıtımını Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan'ın "Katip Arzuhalım" şarkısının müziği eşliğinde gerçekleştirdi.

Akkaya, yeni koleksiyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahar 2018 için siyah ve beyaz geometrik baskılar ile yumuşak pastel tonları birbirine karıştırdım ve keskin kontrastlar oluşturdum." dedi.

Barron Hilton ise defilede yer almasına ilişkin, "Hakan Akkaya'ya bana defilenin açılışı ve kapanışını yaptırdığı için teşekkürler. Bu inanılmaz koleksiyonun bir parçası olmaktan gurur duydum" ifadelerini kullandı.