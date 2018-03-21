Nevşin Mengü kardeşini bu sözlerle sattı!

Kardeşinin polislerce kaçırılıp darp edildiğini iddia eden Nevşin Mengü gerçekler ortaya çıkınca kardeşini sattı.

Güncellenme 21 Mart 2018 14:32

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü polisler tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Daha sonra ortaya çıkan bu görüntülerde bu iddiaların yalan olduğu ve herhangi bir kaçırma olayının gerçekleşmediği belirtildi. Olayı Twitter'dan paylaşan Nevşin Mengü ise kardeşini suçlayarak herkesten özür diledi.

Nevşin Mengü kardeşini sattı

Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını ve darp edildiğini iddia eden Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün bütün yalanı ortaya çıktı. Kardeşinin yalanını gerçekmiş gibi köşesine taşıyan Nevşin Mengü gerçeklerin ortaya çıkması ile adeta kardeşini sattı.

Twitter’dan açıklama yaptı

Olayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Nevşin Mengü, "Yazımda kardeşim @burakmengu'nün bana anlattıklarını kaleme aldım. Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır..." ifadelerini kullandı.

Ünsal Ünlü’den Mengü’ye zor soru

Nevşin Mengü'nün bu tweetinin altına yorum yağarken, en dikkat çekici yorum gazeteci Ünsal Ünlü'den geldi. Ünsal Ünlü, "Cumartesi günü yaşananlar üç aşağı beş yukarı aydınlandı zaten. Asıl önemlisi birkaç ay önce yaşandığını ve sonucunda "kardeşinizin kan işeyip yürüyemediği" olay. Çünkü buna şahit olmuş gibi anlatıyorsunuz. Yanılıyor muyum?" diye sorduğu Nevşin Mengü'den cevap alamadı...

Nevşin Mengü’ye tepki

Onlarca kişi Nevşin Mengü'nün twitinin altına "Ablaya bak, tüm suçu kardeşinin üzerine atıp kendini kurtarmaya çalışıyor" şeklinde paylaşımlardı bulundu.