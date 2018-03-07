Netflix'in ilk Türk dizisinden kareler yayınlandı!

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un oynayacağı Netflix'in ilk Türk dizisinden kareler gelmeye başladı.

Güncellenme 07 Mart 2018 12:52

Netflix ilk Türk dizisinin çekimlerine İstanbul'da resmen başladı. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olacak. Binnur Karaevli'nin hayata geçirdiği ve bir süper kahramanın hayatını anlatan dizi, 10 bölümden oluşacak. Dizinin kadrosunda ise, Okan Yalabık, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş var. Dizinin yapımcılığını Netflix adına O3 Medya yürütecek.

Dizinin türü fantastik

Bu yılın ortasında yayınlanmaya başlayacağını söylenen dizinin fantastik, dram türünde olacağı öğrenildi. Yapımın kamera arkasında son yıllarda yıldızı parlayan yönetmen Can Evrenol ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki yer alıyor. Dizinin görsel efektlerini ise Gradient Effect’in üstlenecek. Prodüksiyon tasarımı Deniz Göktürk’te olacak.

Konusu

Dizi, tarihi geçmişte gizli bir görevle İstanbul'un koruyuculuğu verilen Hakan'ın bunu öğrendikten sonra yaşayacağı maceraları konu alıyor.