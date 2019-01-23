Netflix, dünya rekoruna doğru koşuyor

Dünyaca ünlü içerik platformu Netflix, abone sayısını yüzde 33 artırdı.

Güncellenme 23 Ocak 2019 10:40

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulan ve günümüzün en popüler dijital platformu olan Netflix, içerikleri ile adından sıkça bahsettiriyor. Özellikle yapımcılığı kendi tarafınca yapılan orijinal içerikler için ciddi paralar harcayan platform, kendisinden bir kez daha bahsetmeyi başardı.

Abone sayısı yüzde 33 arttı

Netflix, 2018 yılının dördüncü çeyrek kazanç raporunu yayınladı. Kendi orijinal içeriği olan Bird Box filminin 80 milyon kullanıcı tarafından izlenmesiyle büyük başarı elde eden şirket, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 8.8 milyon yeni kullanıcıya çıkardı. 2018’in tamamına bakıldığında ise Netflix’in abone sayısı 2017 yılına oranla yüzde 33 arttı ve 29 milyon yeni aboneye kadar yükseldi.

ABD’de günde 100 milyon saat izleniyor

En fazla Amerika’da kullanılan Netflix, bu ülkede günde toplam 100 milyon saat izlenme süresine ulaştı. Bu sayı ABD genelinde toplam ekran izlenme süresinin yüzde 10’una denk geliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu izlenme süreleri mobilden daha düşük.

Abonelik ücretinde artış gerçekleştirdi

Diğer ülkeler gibi ABD’de de abonelik ücretinde artış gerçekleştiren Netflix, kullanıcılarından hayli tepki almıştı. Fakat firma, her geçen gün abonelik sayısını artırarak ne kadar doğru içerikler ürettiğini göstermiş oldu.