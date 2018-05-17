Netanyahu'nun oğlundan çirkin paylaşım!

Netanyahu'nun oğlu Yair sosyal medya hesabından skandal bir Türkiye paylaşımında bulundu.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 12:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında çıkan olaylarda 62 Filistin vatandaşı hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bütün bu gelişmeler sonrası Türkiye ve tüm dünyanın İsrail'e tepkisi çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Türkiye, büyükelçiyi ülkesine gönderdi

Bu kapsamda Türkiye, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiğini, bu nedenle bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Diplomatik gerilim oluştu

Bu olay sonrası ise iki ülke arasında diplomatik gerilim başladı. Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye'ye dönmesinin istendiği belirtilmişti.

Netanyahu'nun oğlundan hadsiz paylaşım

İki ülke arasındaki diplomatik kriz sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair skandal bir Türkiye paylaşımı yaptı. Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı. Yair, daha sonra ise sosyal medya hesabını kapattı.

Hesabını kapattı

Facebook hesabından da soykırım iddialarında bulunduğu ve Türklerin Orta Asya'dan gelen insanlar olduğunu söyleyerek de 'O yüzden kapa çeneni' şeklinde paylaşımda bulundu ve Facebook hesabını da kapattı.