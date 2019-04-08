Netanyahu'dan skandal seçim vaadi! Seçilirsem Filistin'i...

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki seçim öncesi korkunç vaatlerde bulundu. Netanyahu, zaten işgal altında olan Filistin'i ilhak edeceğini duyurdu.

Güncellenme 08 Nisan 2019 09:36

İsrail yarın seçime gidiyor. Seçim öncesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin'le ilgili sözleri herkesin tepkisini çekti.

Yarın İsrail'de gerçekleşecek seçim öncesi Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar dünyanın tepkisini çekti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak edeceğini açıkladı.

Netanyahu'ya Cumartesi günü İsrail'in Channel 12 News televizyonu ile yaptığı söyleşide, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Golan Tepeleri'nde yaptığı gibi, egemenliğini neden Batı Şeria'da genişletmediği soruldu.

Yapmadığımızı kim söylüyor

Netanyahu, "Bunu yapmayacağımızı kim söylüyor? Bu konuda ilerliyoruz ve ele alıyoruz" yanıtını verdi.

Bir sonraki aşamaya geçeceğiz

Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz - cevabım evet, bir sonraki aşamaya geçeceğiz. (İsrail) egemenliğini genişleteceğim ve yerleşim blokları ile kopuk yerleşimler arasında ayrım yapmıyorum" dedi.

Rakibi eski general

Bir nesil boyunca İsrail siyasetine hâkim olan sağcı Netanyahu yarın yapılacak seçimlerde merkeziyetçi bir platformda kampanya yürüten ve siyasi tecrübesi bulunmayan eski general Benny Gantz'a karşı yarışacak.

Filistin'in tepkisi

Filistinli liderler Netanyahu'nun açıklamasına öfkeyle tepki gösterdi. Filistinli başmüzakereci ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın danışmanı Saeb Erekat, "Trump yönetimi İsrail'in Filistin halkının ulusal ve insan haklarını ihlal etmesini onayladığı ve desteklediği, uluslararası toplum İsrail'i cezasız bıraktığı sürece, İsrail uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edecek" dedi.

Türkiye tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da yaptığı açıklamada Netanyahu'nun açıklamalarının arkasında oy kaygısı yattığını savunarak, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır... Açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir" dedi