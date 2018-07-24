Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a küstah sözler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın "Yahudi Ulus Devlet Yasası" hakkındaki sözlerini küstah ifadelerle eleştirdi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 15:03

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e "Yahudi ulus devleti" eleştirisi yönelten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah sözlerle cevap verdi.

Başkan Erdoğan'a "demokratör" diyen Netanyahu, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söyledi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'de kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanununu çok sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ettiğini, Hitler ruhunun, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortladığını söylemişti.

Erdoğan o konuşmasında şunları söylemişti:

İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır