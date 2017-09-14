Netanyahu'dan Barzani'ye destek

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kürt halkının kendilerine ait bir devlet kurma çabalarını desteklediğini söyledi.

Güncellenme 14 Eylül 2017 12:09

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumundan" önce Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini belirtti.

Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddedenİsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"PKK'yı terörist bir örgüt olarak görüyoruz"

Açıklamada tepki çekmemek için PKK'yı kurulacak Kürt devletinden ayrı tutan İsrail,"PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyoruz." ifadesi de kullanıldı.

"PKK'nın terörist bir örgüt değil"

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsünde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, şahsi görüşünün "PKK'nın terörist bir örgüt olmadığı" yönünde olduğunu söylemişti.

İsrail'in 1960'ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi iş birliği yaptığını ifade eden Golan, "Ortadoğu'nun kaderiyle ilgili en olumlu gelişmenin, bir tür Kürt oluşumunun - bağımsız bir oluşumun- ortaya çıkması olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Tartışmalı bağımsızlık referandumu

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay da Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek Kürtleri "değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar" olarak nitelendirmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.