Netanyahu, İsrail'de kelliğe neden oluyor!

İsrail Genel Sağlık Kurumu'nun hazırladığı rapora göre, Netanyahu'nun yeniden başbakan olması ülkede kelliğe neden oluyor.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 15:39

İsrail Genel Sağlık Kurumu'nun İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenler arasında psikolojik baskıya dikkat çekerken yakın akraba ölümü ya da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi örneklerini verdiği belirtildi.

Netanyahu kelliğe neden oluyor

Israel HaYom gazetesine göre Genel Sağlık Kurumu, kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olduğunu, bunun ise ciddi saç dökülmesine yol açtığını vurguladı. Öte yandan, Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesinin psikolojik baskıyı artıran etkenlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

Yandaşların tepkisini çekti

Netanyahu'nun başbakanlığının 'kellik nedeni' olarak gösterilmesi, yandaşlarının tepkisini çekerken, yandaşların protestoları üzerine Genel Sağlık Kurumu, Netanyahu'nun adını etkenler arasından çıkararak listeyi yeniden düzenledi ve özür diledi.

Genel Sağlık Kurumu’nun görevi ne?

İsrail Sağlık Bakanlığı'na bağlı Genel Sağlık Kurumu, sosyal sigortalı vatandaşlara tanı, danışmanlık, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.