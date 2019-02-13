Netanyahu açık açık söyledi! İran'a karşı...

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 12:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

İran’a karşı çalışmalar yapılıyor

İsrail’in İran politikasına da değinen Netanyahu, her zaman İran’ı durdurmak için çalıştıklarını, her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Hizbullah noktaları tankla vuruldu

Suriye’deki yerel kaynaklar, dün İsrail tarafından Beşşar Esed rejimine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuştu. İsrail’den ise konuya dair bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, İran bahanesi ile çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail, İran’ın bölgedeki etkinliğini bahane ederek, son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye’nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların bir çoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.