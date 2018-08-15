Nestle'den "boykot" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası ABD markası olmayan bazı ürünler de yanlışlıkla boykot edildi. Bu markalardan biri olan Nestlé açıklama yaptı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 12:06



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ekonomik savaş ilan eden ABD mallarına boykot çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" ifadeleri ile boykotun fitilini ateşlemiş oldu.

ABD markası olmadığı halde ABD markası gibi gösterildi

Bu açıklama sonrası sosyal medya uygulaması Twitter’da yoğun bir boykot kampanyası başladı. Yapılan bu kampanyada ABD markası olmadığı halde ABD markası gibi gösterilen ve hakkında boykot çağrısı yapılan Nestlé’den bir açıklama geldi.

Nestlé’den açıklama

Markadan yapılan açıklamada, Nestlé’nin ve alt markalarının ABD ve İsrail markaları gibi gösterildiği, Nestlé’nin merkezinin İsviçre Vevey’de bulunan küresel bir şirket olduğu, en büyük hissedarının toplam şirket hisselerinin sadece yüzde 3’üne sahip olduğu, Nestlé’nin Nescafé, Nesquik, Maggi, Erikli ve Nestlé Pure Life da dahil olmak üzere, herhangi bir kişiye ya da ülkeye ait olmasının söz konusu olmadığı belirtildi.