Nesrin Cavadzade, Instagram'dan isyan etti

Yıllar önce espri olarak söylediği sözleri çarpıtanlara sinirlenen Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 15:09

Hakkında çıkan haberlere isyan eden güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ve yıllar önce espri olarak söylenen sözlerin bugün gerçekmiş gibi yansıtılmasının haksızlık olduğunu söyleyerek bu durumdan sıkıldığını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Yıllar önce eğlence amaçlı verdiği bir röportajda söylediği sözlerin yeniden gündeme gelmesine çok kızan Nesrin Cavadzade, Instagram üzerinden açıklama yaptı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Diva ya da baş döndürücü değilim. Tatmin edilmesi zor bir insan değilim. Güldük, eğlendik. Yeter. İroninin sınırlarını zorladığım komik cevaplarımdan geçen bunca zamana rağmen hâlâ haber devşiriliyor"