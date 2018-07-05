Nesrin Cavadzade, dünyaca ünlü dizide rol alacak mı?

La Casa De Papel'de rol alacağı konuşulan Nesrin Cavadzade hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 12:43

Netflix'in dünyaca ünlü dizisi İspanyol yapımı La Casa De Papel'in yeni sezonunda rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade'nin menajerindne açıklama geldi.

Mayıs ayında dizinin üçüncü sezonunda "İstanbul" karakteri ile rol alacağı konuşulan Nesrin Cavadzade'nin menajeri, "İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı" dedi.

Habertürk'e açıklama yapan ünlü oyuncunun menajeri; çıkan bazı haberlerin doğru olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini, ilk görüşmenin olumlu geçtiğini, bir görüşme daha olacağını, Nesrin Cavadzade'nin 4-5 dil bilen bir oyuncu olduğunu, bunun onu daha da farklı kıldığını, canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermenin doğru olmayacağını, geçen yıl İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde kamera karşısına geçtiğini, performansıyla dikkatleri üzerine çektiğini, tercih edilmesinde önemli faktörlerden birinin de bu olduğunu söyledi.