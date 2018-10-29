Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu sözlerle övdü

Efsane ses sanatçısı Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için çok şey yaptığını söyledi.

Güncellenme 29 Ekim 2018 13:13

Türk müzik camiasının efsane isimlerinden olan Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için çok şey yaptığını, Türkiye’nin gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini, bunu kimsenin sarsmaya kalkmaması gerektiğini söyledi.

“Erdoğan, Türkiye için çok şey yaptı”

Sabah gazetesine konuşan Karaböcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye için çok şey yaptığını, Türkiye’nin gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini, ulaşım ve iletişimin hiçbir ülkeden geri olmadığını, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olmasının kendisini çok memnun ettiğini, devlet hastanelerinin bile pahalı özel hastaneler kadar modern ve donanımlı olduğunu belirtti.

“ABD’den daha ileri bir sağlık sistemi var”

Karaböcek, Türkiye’nin sağlık sisteminde Amerika'dan daha ileride olduğunu, Cumhuriyetten beri Türkiye’nin hiç gerilemediğini, aksine artan bir hızla ilerlediğini, Türkiye’nin dünyada artık hem daha tanınır, hem de daha güçlü bir ülke konumuna olduğunu ifade etti.

“Otobüs bozuldu”

Yıllar önce yaşadığı bir ilişkiyi anlatan Karaböcek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin nereden nereye geldiğiyle ilgili bir anım daha var. Geçtiğimiz günlerde Zigana tüneliyle ilgili bir haber izledim. 15-16 yaşındayken turnede Zigana'dan otobüsle geçiyorduk. Kıştı, kar vardı. Bir taraf uçurum, diğer taraf dağ. Otobüs bozuldu. O daracık yolda kaldık. Uçurumun dibinde kurtlar dolaşıyor. Donma tehlikesi geçirirken kurtarıldık. Şimdi Zigana Tüneli'ni görünce sevindim, o korku dolu yolu geçenler bu tünelin değerini bilir.

“Erdoğan, sanatçılara çok değer veriyor”

Söz sayın Erdoğan'dan açılmışken; kendisinin beni mutlu eden bir yönü de sanata ve sanatçılara çok değer vermesi. Rahmetli Turgut Özal da kıymet verirdi. Telif haklarımızı korumak için bandrol uygulaması önerimi götürdüğümde onu tanıyıp sevdim. Önerimi kabul etti, yasalaştırdı ve müzik üreticilerinden kitap yayınevlerine kadar telif haklarını korumaya başladı."