Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil için canlı yayında ağladı

Nergis Kumbasar, bir aydır yoğun bakımda olan eski eşi Mehmet Ali Erbil'i hatırlayınca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Güncellenme 21 Kasım 2018 15:54

Star TV’de program sunan Nergis Kumbasar, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Eli Erbil’i hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı.

"Çok başka yerlere gittim"

Programına Metin Arolat’ı konuk eden Kumbasar, Metin Arolat’ı çok sevdiğini, onu görünce çok başka yerlere gittiğini söyleyerek ağladı.

Bu sırada konuşmakta zorlanan Nergis Kumbasar, “Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim” dedi.

"Çıkmadık candan ümit kesilmez"

Mehmet Ali Erbil’in yakın bir zamanda iyileşmesini dilediğini belirten Kumbasar, “Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var 'çıkmadık candan ümit kesilmez…' Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah…" ifadelerini kullandı.