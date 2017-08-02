Negredo Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta Negredo transferi resmi olarak bitti. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Güncellenme 02 Ağustos 2017 22:51

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, İspanya'ya giderek Valencia ve Negredo ile son pürüzleri giderdi ve süper yıldız Negredo'ya imzayı attırdı.

Beşiktaş'ta Negredo transferi bitti. Dün akşam saatlerinde İspanya'ya uçan Umut Güner, Negredo ile prensip anlaşmasına vardı ve imzalar atıldı.



Menajer Ahmet Bulut'un Negredo ve Valencia ile pürüzleri gidermesinden hemen sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner imzalar için İspanya'ya uçtu. Negredo ile bir araya gelen Umut Güner, yıldız forvete imzayı attırdı.



Yıllık 4.5 milyon euro



Alınan bilgiye göre Negredo ile 2+1 sözleşme yapılacak. Oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro, kulübüne ise 2.5 milyon bonservis bedeli verilecek.



Umut Güner ve Negredo'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.