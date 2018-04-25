Nefesler tutuldu! Erdoğan ve Gül o tarihte bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'ün Bakan Özhaseki'nin kızının düğününde bir araya geleceği öğrenildi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 10:44

Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin adayı olarak çıkacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta memleketi Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne davetli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gül ile bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Önce hastane açacak, sonra nikah şahidi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağı daha sonra ise nikah şahidi olarak davet edildiği Bakan Özhaseki'nin kızının akşam yapılacak düğününe katılacağı öğrenildi.

Düğüne önemli isimler katılacak

Yine aynı düğünün davetlisi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davete katılıp katılmayacağı ise netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'ün düğüne katılması durumunda aynı masada nikah şahitliği için buluşacakları da öğrenildi. Güvenlik sebebi ile özel kartlarla giriş yapılacak düğüne, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve memleketi Kayseri olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.

Geleneksel mezunlar buluşmasına katılacak

Diğer yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gitmesi durumunda, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.