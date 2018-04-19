Neden erken seçim kararı alındı? Hükümetten ilk açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçimlerin erken tarihe alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 10:13

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına dair açıklama yaptı. Erken seçimlerin neden Bahçeli'nin talip ettiği 26 Ağustos'ta yapılmayacağına da değinen Bozdağ, 24 Haziran'ın seçim için uygun bir tarih olduğunu, 26 Ağustos'un yazın tam ortası olduğunu ve Kurban Bayramı'na denk geldiğini söyledi.

24 Haziran'ın yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarih olduğuna vurgu yapan Bozdağ, seçimin erkene alınmasının Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olduğunu, milletin yeni bir dönemin kapısını 24 Haziran'da açacağını söyledi.

Bozdağ, 24 Haziran'ın seçim için uygun bir tarih olduğunu, çünkü 26 Ağustos'un yazın ortası ve Kurban Bayramı'na denk geldiğini söyledi.

Erken seçimin Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olduğuna dikkati çeken Bozdağ, Türkiye'de senaryonun artık başkaları tarafından değil bu millet tarafından yazıldığını, bu milletin yazdığı senaryoya herkesin tabi olması gerektiğini belirtti.