Necmettin Erbakan'ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı!

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın hayatı kitap oldu.

Güncellenme 16 Şubat 2018 11:13

Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın hayatı kitap oldu. Yıllarca Erbakan'ın danışmanı olan gazeteci Fehmi Çalmuk, 2011'de hayatını kaybeden merhum Erbakan'ın bilinmeyen yönlerini "Das ist Erbakan-2" adlı kitapta yazdı.

Erbakan'ın 51 yıl önceki düğününe ati fotoğraflara da yer verilen kitapta, 10 Ocak 1967 günü İstanbul Çınar Otel'deki törende Nermin Saatçioğlu ile evlenmiştiği bilgisi de yer aldı.

Nehüz 41 yaşında olan Erbakan'ın nikahta papyon taktığı ve 24 yaşında olan eşinin ise başının açık olduğu gözlemlendi. Çiftin nikah şahitleri ise daha sonra teröre kurban giden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu ile Odalar Birliği Başkanı Enver Batur'du.

Erbakan çiftini AK Parti kurucularından Tamer Yiğit tarafından tanıştırıldığı ve Erbakan'ın Yiğit'in sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.