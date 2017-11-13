Neçirvan Barzani, Türkiye'ye teşekkür etti!

IKBY'nin Başbakanı Neçirvan Barzani, bölgede yaşanan korkunç deprem sonrasında Türkiye'nin kendilerine yardım göndermelerine teşekkür etti.

Güncellenme 13 Kasım 2017 13:50

Irak'ta yaşanan büyük depremin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Barzani, Türkiye'nin depremanından hemen sonra bölgeye yardıma koşmasını şükranla karşıladı.

"Dar günde yardım ettiler"

Deprem sonrasında yaptığı değerlendirme açıklamasında Türkiye'ye teşekkür eden Barzani, "Dar gününde bölgeye yardım ettiler" dedi. Başbakan Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.

Türk Kızılayı ilk andan itibaren bölgede

Irak merkezli meydana gelen deprem bölgede büyük hasara neden olmuş, 340 kişi yaşamını yitirmiş, 3500 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırımıştı. Bölgede yaşanan büyük yıkımın hemen ardından ilk olarak Türk Kızılay'ı elini taşın altına sokarak, Süleymaniye'ye giderek bölgedekilere insani yardım faaliyetlerinde bulundu.