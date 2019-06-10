Necdet Gökçınar'dan ilginç iddia!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar, seçim sürecinde iki oğlunun da işten çıkarıldığını iddia etti.

Güncellenme 10 Haziran 2019 13:55

Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, seçim kampanyası sürecinde iki oğlunun da işten çıkarıldığını ifade ederek, "Sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum" dedi.

Gökçınar'ın Borsa İstanbul'da çalışan oğlunun sözleşmesinin feshedildiği biliniyordu. Gökçınar, İGDAŞ dosyalarını takip eden avukat oğlunun kurumla yaptığı sözleşmesinin de feshedildiğini belirtti.

"Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin"

Gökçınar konuyla ilgili şunları söyledi:

“Mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim. Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum. Benim aziz hemşerilerim beni yanlış anlamasın, ben asla mağduriyet yapmıyorum. Kafalarınızdaki boşlukları doldurmak için, sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ben sadece böyle bir üslubun İstanbul’da yaşanıyor olmasından üzüntü duyuyorum.”