Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi açıklaması

Yeni bir dizi projeleri olduğunu belirten Şaşmaz, bunun Kurtlar Vadisi olmadığını, yeni projenin isminin "Nöbet" olacağını söyledi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 11:55

“İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” filminin galasına katılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına üzücü bir haber verdi. Yeni bir projeleri olduğunu belirten Şaşmaz, bunun Kurtlar Vadisi olmadığını, yeni projenin isminin Nöbet olacağını söyledi.

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi.

Kurtlar Vadisi değil, “Nöbet”

Yeni bir dizi projeleri olduğunu belirten Şaşmaz, yakın bir zamanda sinema filmleri de olacağını, yeni dizi projelerinin Kurtlar Vadisi değil, Nöbet olacağını, Antalya civarında çekileceğini, kendisinin de artık animasyon yapmak istediğini, çocukların eğitimine, öğretimine önem verilen günlerde olduklarını, izleyici filmler yaptığını gerektiğini düşündüğünü, kendi zamanında Adile Naşit'lerin anlattığı masallar olduğunu, Keloğlan olduğunu ama çizgi film olmadığını söyledi.

Şaşmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var" diye konuştu.”