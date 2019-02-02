Necati Şaşmaz'dan eşine ağza alınmayacak sözler!

Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz'ın kendisine, "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.

Güncellenme 02 Şubat 2019 12:57

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayeti almak için eşi Nagehan Şaşmaz’a açtığı boşanma davasında yeni gelişmeler yaşandı. Karşı dava açan eş Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın kendisine, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" dediğini ileri sürdü.

2012’de mutlu bir evlilik yaptılar

Nagehan Şaşmaz, 20 yaşında yani 12.12.2012’de Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’la dünya evine girmişti. Bir yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, 4 yıl aradan sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Sessiz sakin bir evlilik sürdüren çift, 7 sonra boşanma haberleri ile sarsıldı. Çift, Necati Şaşmaz'ın eşine 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz’ın da eşine cevap karşı boşanma davası açarak oldu.

“Genel ahlaka aykırı davranışlar sergiliyordu”

Nagehan Şaşmaz dava dilekçesinde, evliliklerinin çok güzel başladığını ama zaman içinde Necati Şaşmaz'ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü.

“Dayanılmaz davranışları vardı”

İkinci çocukları dünyaya geldikten sonra eşinin dayanılmaz davranışlar içine girdiğini belirten Nagehan Şaşmaz, çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını, evliliği boyunca her zaman eşinin yanında yer aldığını vurguladı.

“Kendisini 'mehdi' ilan etti”

Nagehan Şaşmaz, evlilikleri sonrası kendisini farklı bir sarmalın içinde bulduğunu, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini iddia etti.

“Okula gitmeni istemiyorum"

Evlendikleri tarihte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu belirten Nagehan Şaşmaz, yine bu yıllarda mezun olma hayali kurduğunu, daha sonra bu hayalinden vazgeçtiğini, akademik kariyer yapmak istediğini ama Necati Şaşmaz'ın kendisine "Ben üniversite mezunu değilim. Senin üniversite bitirmen beni ezer, okula gitmeni istemiyorum" dediğini ileri sürdü.

“Senden bir b.k olmaz”

Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine, "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.

“Sana Polat Alemdar gibi davranacağım"

Nagehan Şaşmaz, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Necati Şaşmaz'ın ihanetlerini fark ettiğini belirtti. Necati Şaşmaz'ın dalgalı bir ruh hali bulunduğunu savunan Nagehan Şaşmaz, kendisini, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diyerek, tehdit ettiğini iddia etti.