Necati Şaşmaz, 'Nöbet 7/24'le geri dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin yayınlanması için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Necati Şaşmaz, "Nöbet 7/24" ile ekranlara geri dönüyor.

Güncellenme 04 Eylül 2018 12:01

Necati Şaşmaz; yeni bir dizi için kolları sıvadığını, çekimlerin Antalya’da başlayacağını duyurdu. Son olarak geçen sene "Kurtlar Vadisi Vatan" filmi ile seyircinin karşısına çıkan Necati Şaşmaz’ın yeni projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Buna göre dizinin adının "Nöbet 7/24" olacağı, bir asker projesi olacağı, yoğun bir cast çalışmasının yürütüldüğünü belirtildi.

Show TV ile görüşülen dizinin ana karakterleri arasında Kurtlar Vadisi Pusu’da da rol alan Cahit Kayaoğlu ve Ertuğrul Şakar da yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.

Ekim sonuna kadar yayına yetiştirilmesi planlanan dizi için teklif götürülen oyuncular arasında usta isimlerden; Ali Sürmeli, Barış Falay, Funda İlhan ve Orçun Kaptan da var.

Öte yandan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi'yle ilgili de Youtube'a yönelik bir projesinin olduğu iddia edildi.