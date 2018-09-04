Necati Şaşmaz eşinden boşanıyor mu?

Altı yıl önce dünya evine giren Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz çiftinin ayrılacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güncellenme 04 Eylül 2018 14:19

Altı sene önce dünya evine giren Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz çiftinin evliliklerinde kriz çıktı. Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, 2012 yılının Aralık ayında nikah masasına oturduğu Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde bir krizin baş gösterdiği iddiası, magazin gündemini sarstı.

İddiaya göre, henüz 5 yaşında olan Ali Nadir ve 1 yaşında olan Yusuf Emir adında iki çocuğu olan Şaşmaz çiftinin araları bir süredir limoni.

Necati Şaşmaz yalanladı

Nagehan Şaşmaz'ın eşine çok sinirli olduğu, görüşme taleplerini reddettiği ve boşanmak istediği de gelen haberler arasında. Necati Şaşmaz ise yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, bunun yeni dizisi öncesi bilinçli yapılan bir karalama kampanyası olduğunu söyledi.

Haberlerin sebebi dizi mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz, iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını, dizi öncesi bu tür karalayıcı haberlerin çıkmasının manidar olduğunu söyledi.

Şaşmaz resmi açıklama yaptı

Açıklamada, “Bugün medyada yer alan ve M. Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz’ın evliliğiyle ilgili yapılan spekülatif haberden ötürü kamuoyunu aydınlatma zarureti doğmuştur.

M.Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz’ın müşterek çocuklarıyla devam eden mutlu evliliğinin asılsız haberlerle; M.Necati Şaşmaz’ın kamuoyu nezdindeki itibarını ve toplumdaki olumlu algısını yıkmayı hedefledikleri sarihtir. Ne var ki; mezkur haberlerle bunu başaramayacakları da bir o kadar açıktır.

Yine bu tür mesnetsiz haberlerin M.Necati Şaşmaz’ın yer alacağı ve bugüne dek olduğu gibi bugünden sonra da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirecek projelerin konuşulduğu bir dönemin öncesinde servis edilmesi de manidardır.

Yinelemek gerekirse sözde haber içeriğinin tümü gerçeğe aykırı olup bundan sonra yapılacak tüm yalan haberler ve ilgilileri hakkında her türlü hukuki yollara ivedi bir biçimde başvurulmaktan kaçınılmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.