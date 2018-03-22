Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de zulüm gören vatandaşlar Mehmetçiğe dua ediyor.

Güncellenme 22 Mart 2018 10:48

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin kontrolü tamamen sağlandı. TSK, Kızılay ve AFAD insani yardımlarını tam gaz devam ettiriyor.

Siviller Afrin'e hapsedilmeye çalışıldı

Yapılan harekat sonrası Afrin işgalden kurtarıldı ve özgürlüğüne yeniden kavuştu. Terör örgütü YPG/PKK, harekat boyunca sivillerin bölgeden çıkışına engel oldu. Baskı ve zulümle siviller Afrin'e hapsedilmeye çalışıldı.

Yerel halk rahat bir nefes aldı

TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine girmesiyle yerel halk rahat bir nefes aldı. Teröristlerin zulmü karşısında günlerdir yer altında saklanan Afrinliler de nihayet dışarı çıkabildi.

"Allah’a şükür o köpeklerden kurtulduk. Arkadaşlarımız Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım"



Terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kurtarılan Afrinli vatandaş duygularını @TRTKurdiTV’ye anlattı.https://t.co/KHHiKejon2 pic.twitter.com/dUyvenLghA — TRT HABER (@trthaber) 22 Mart 2018

Haftalar sonra gün ışığı gördüler

Yerli halk teröristlerin zulümlerini her evde hissediyor. Türk halkının ilçeye girmesi ile sevinç gözyaşları döken halk, haftalar sonra gün ışığına kavuştu ve teröristlerin yaşattığı dehşeti anlattı.

Gözyaşları ile yaşadıklarını anlattı

Yaşlı bir Afrinli teröristlerden gördüğü zulmü anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Mehmetçik yaşlı adamı teselli etti.

Başından geçenleri bir bir anlattı

Türk Kızılay'ının Afrin merkezinde yaşayan bölge halkına yardım dağıtımı yapaken gelen yaşlı bir Afrinli, TRT Kürdi muhabirine başlarından geçenleri anlattı.

"Türkler, Müslümanlar gelmiş"

Yaşlı vatandaş, "Allah'a şükür o köpeklerden kurtulduk. PKK/YPG'den kurtulduk. Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım" dedi.

"Ne namus bıraktılar, ne çocuk bıraktılar"

Yaşadığı zulmü gözyaşları ile anlatan Afrinli vatandaş, "Ne namus bıraktılar, ne çocuk bıraktılar. Hepsi gitti. 8 çocuğum vardı hiç biri kalmadı" ifadelerini kullandı. TSK, Kızılay ve AFAD Afrin'deki insani yardımlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

İhtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıldı

Terörden temizlenen yerlere insani yardımlar hızlıca ulaştırıldı. Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ve çevresinde yaşayan savaş mağduru sivilleri de yalnız bırakmadı.