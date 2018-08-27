Ndiaye, İstanbul'da

Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 16:17

Galatasaray'ın, İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. İngiltere'den İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inen Senegalli yıldız futbolcu, Sivil Havacılık Terminali'nden çıkarak, basın mensuplarına görünmeden alandan ayrıldı. Ndiaye, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.