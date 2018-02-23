Nazlı Ilıcak'ın oğlundan itiraf gibi açıklamalar!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve müebbet cezası alan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 23 Şubat 2018 12:49

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası tutuklanan bir süredir yargılanan ve geçtiğimiz günlerde müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, annesine verilen cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu kadar ağır bir cezayı beklemiyordum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha hayran kaldığının altını çizen Ilıcak, annesinin hapiste olmasına rağmen kendisini kabul ettiğini, derdini dinlediğini ve kendisine vakit ayırdığını söyledi. Mehmet Ali Ilıcak, annesine verilecek bir cezayı beklediğini ama bu kadar ağırını beklemediğini ifade etti.

"Bu cezayı hak etmedi"

RS FM'den Yavuz Oğuzhan'ın soruları cevaplayan Mehmet Ali Ilıcak, "Sizce anneniz suçlu mu" sorusuna, bu kadar ağır bir cezayı hak etmediğini, annesinin darbeci olmadığını, FETÖ'cülere aldanıp onların lehine yazılar yazdığını, bunların suç olması durumunda suçlu olduğunu ama asla darbeci ve FETÖ'cü olmadığını, annesinin hiçbir zaman bir tarikatın ev cemaatin içerisinde olmayacağını söyledi.

"Anneme kefil olamam"

Ilıcak, "Geçen sene Erdoğan'la yaptığınız görüşmede annenizin bahsi açıldı mı" sorusuna ise "Ben Cumhurbaşkanı'ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki" ifadelerini kullandı.

"Annem ile fikir olarak ayrıyız"

Annesi ile fikir olarak başka dünyaların insanı olduklarını anlatan Mehmet Ali Ilıcak, annesinin son 4-5 yıldaki yazılarının hiçbirini tasvip etmediğini, bunu annesine alenen söylediğini, hep uyardığını, kendisini dinlemediğini, kendisini dinlemesi durumunda bunların başına gelmeyeceğini söyledi.

"Annem yanlış tarafta yer aldı"

Annesinin bunları darbe olsun amacıyla yapmadığını belirten Ilıcak, annesinin yanlış tarafta yer aldığını, bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet hapis olmadığını, annesi ile karardan sonra ilke defa bugün konuştuğunu, moralinin çok iyi olduğunu, kararın bozulabileceğini düşündüğünü, böyle bir cezayı hak etmediğini düşündüğünü söylediğini belirtti.

Mehmet Ali Ilıcak ayrıca, "Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki; bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezada dahli yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine verilen cezada dahli olmadığını söyleyen Mehmet Ali Ilıcak "Ama bir sürü kraldan çok kralcı olduğu için etrafta, bir şekilde rövanşist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum" dedi.