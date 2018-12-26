Nazlı Ilıcak'a Cumhurbaşkanına hakaretten ceza!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet alan Nazlı Ilıcak'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten de ceza verildi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 14:09

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik davada, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Nazlı Ilıcak’ın 23 Şubat 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeni ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına devam edildi.

“Hakaret edenlere karşı yazı yazdım”

Duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, cezaevine girdikten sonra şahsi hesabının ele geçirildiğini, cezaevine girmeden önce de kendi adına sahte hesaplar bulunduğunu, bahsi geçen paylaşımın kendisi ile alakalı olmadığını, hakkında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret davaları bulunduğunu, avukatının gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edenlere karşı yazdığı 2 makalesini dosyaya sunduğunu ifade etti.

Neden böyle bir paylaşım yaptı?

Yazılarından hakaret ve şiddet içerikli söylemleri kınadığını belirten Ilıcak, yaptığı paylaşımın başkasına cevap niteliği taşıdığını, barış sürecine inanan bir kişilik olduğunu, barış sürecinde Selahattin Demirtaş’a katil denmesi nedeniyle bahsi geçen paylaşımı yaptığını, Twitter’da en fazla 145 karakter kullanılabildiği için tüm düşüncesini aktarmasının mümkün olmadığını, barış sürecini başlatan kişinin Erdoğan olduğunu söyledi.

Beraatini istedi

Duruşmada söz alan avukat Ilıcak’ın beraatini isterken, Ilıcak da “Beraatimi talep ederim” dedi.

Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme ise sanık Nazlı Ilıcak’ı Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı ertelemedi.