Nazlı Ilıcak yazdığı mektupta Erdoğan'ı destekledi!

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Fuat Uğur'a yazdığı mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ittifakı sözünü önemsediğini belirtti.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 10:27

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yazdığı mektubu okurlarına aktardı.

FETÖ’den müebbet hapis cezası alan Nazlı Ilıcak, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a mektup gönderdi. Uğur, Ilıcak’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ittifakı söylemini destekleyen mektubuna köşesinde yer verdi.

Nazlı Ilıcak’ın mektubu şu şekilde:

Türkiye iyi ise ben de iyiyim. Artık Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” söylemi, bu yolu açabilir. Ben, bu çağrıya, bu çağrının samimiyetine inanmayı tercih ediyorum.

Bakanlığa tavsiyeler

Ayrıca, Adalet Bakanlığında reform çalışmaları yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık, karşı görüşteki birçok gazetecinin fikrini de almış. Özellikle terör tanımının, keyfîlik ve aşırılığa son verecek şekilde yeniden yapılması, kapsamının daraltılması gerekiyor.

“Herkes kendine yakın gördüklerini savunuyor”

Üzüldüğüm bir noktayı da belirteyim. Muhalif çizgide bulunan birçok gazeteci, sadece kendilerine yakın gördüklerini savunuyor; sempati duymadıkları ya da tanımadıkları isimlere karşı duyarsızlar. Ben buna “kendine demokrat” diyorum. Ucu kendine ya da grubuna dokunduğunda feryat ediyor.

“Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım”

Özetle herkesin öz eleştiriye ihtiyacı var. Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım. “Türkiye ittifakı” söylemini önemli buluyorum. Çünkü Türkiye iyi olunca hepimiz iyi olacağız. Tek vatanımız var: Türkiye.

Tek çare: Hukukun üstünlüğü, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi.