Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası kesinleşti

İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Güncellenme 02 Ekim 2018 22:03

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı.

Başvuruları reddedildi

2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Bu hallerinin devamına hükmetti

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün bu hallerinin devamına hükmetti.

Müebbet hapis cezaları onandı

Ceza dairesinin kararıyla, tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanmış oldu.