Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası belli oldu!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık hakkında karar açıklandı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 16:13

FETÖ'nün medya yapılması davasında karar çıktı. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi iddiası ile yargılanan gazeteci, Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Reklam filmi de davada yer aldı

İddianamede, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesi reklam filminde darbe çağrışımı yapıldığı da yer almıştı.

6 isme müebbet hapis

Silivri'de görülen davada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu bulunan sanıklar, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.