Nazlı Ilıcak o yıllarda FETÖ'yü böyle savunmuş!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ propagandası nedeni ile tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın 1998'de de örgütü savunduğu ortaya çıktı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın 1998 yılında Show TV'de yayınlanan Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Cevizkabuğu pragmanında da örgütü savunduğu ortaya çıktı.
Vatan Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı arşiv videoda, Ilıcak'ın 2002 yılında hayatını kaybeden İşçi Partili Hasan Yalçın'a karşı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savunduğu gözlemlendi.
Görüntülerde Nazlı Ilıcak, eline aldığı gazetenin "Genelkurmay'ın yeni dönem hedefinin Fetullah'ı bitirmek" başlıklı manşetini okuyor. Hasan Yalçın da bu sözlere karşılık "Fethullahçıların hedefi Türkiye Devletidir" ifadelerini kullanıyor.